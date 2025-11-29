Semi Ajayi och Joe Gelhardt målskyttar när Hull vände mot Stoke City

Hull vann med 2–1 mot Stoke City

Joe Gelhardt avgjorde för Hull

Hulls åttonde seger för säsongen

I halvtid var Stoke City i ledningen med 1–0. Men Hull vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i Championship. Stor matchhjälte blev Joe Gelhardt, med sitt 2–1-mål på stopptid.

Stoke City–Hull – mål för mål

Sorba Thomas slog till redan i 17:e minuten och gav Stoke City ledningen.

Direkt efter pausen gjorde Semi Ajayi mål och kvitterade för Hull.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Joe Gelhardt slog till och gjorde 1–2 för Hull. Därmed hade laget vänt matchen.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Stoke City med 8–5 och Hull med 8–10 i målskillnad. Det här var Stoke Citys femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hulls sjätte uddamålsseger.

Stoke City ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Hull ligger på sjunde plats. Så sent som den 28 november låg Hull på elfte plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 januari.

Lördag 6 december 16.00 spelar Stoke City borta mot Sheffield United. Hull möter Middlesbrough hemma fredag 5 december 21.00.

Stoke City–Hull 1–2 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (17) Sorba Thomas, 1–1 (48) Semi Ajayi, 1–2 (90) Joe Gelhardt.

Varningar, Stoke City: Bosun Lawal. Hull: Matt Crooks, Enis Destan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 2-0-3

Hull: 2-0-3

Nästa match:

Stoke City: Sheffield United, borta, 6 december

Hull: Middlesbrough FC, hemma, 5 december