Sevilla i ledning i halvtid – tappade segern mot Elche

Oavgjort i mötet mellan Sevilla och Elche

Peque kvitterade i 85:e minuten

Sevilla nu tolfte, Elche på sjätte plats

Sevilla ledde med 1–0 i paus i mötet i La Liga hemma med Elche på fredagen. Men Elche var starkare i andra halvlek och fixade oavgjort, 2–2.

Sevilla–Elche – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Sevilla tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Isaac Romero. I 54:e minuten slog Andre Silva till, och kvitterade för Elche.

Rafa Mir gjorde dessutom 1–2 i 70:e minuten.

Med fem minuter kvar att spela kvitterade Sevilla genom Peque. 2–2-målet blev matchens sista.

Efter fyra matcher har Sevilla nu fyra poäng och Elche har sex poäng.

Lagen möts igen 18 januari.

Nästa motstånd för Sevilla är Alaves. Lagen möts lördag 20 september 18.30 på Mendizorrotza.

Sevilla–Elche 2–2 (1–0)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 1–0 (28) Isaac Romero, 1–1 (54) Andre Silva, 1–2 (70) Rafa Mir, 2–2 (85) Peque.

Varningar, Sevilla: Tanguy Nianzou, Isaac Romero, Lucien Agoume, Cesar Azpilicueta. Elche: John Donald, Victor Chust, Adria Pedrosa.

Nästa match:

Sevilla: Alaves, borta, 20 september