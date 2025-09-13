Sex raka segrar för FC Trollhättan – efter 2–0 mot P 18 IK

FC Trollhättan vann med 2–0 mot P 18 IK

FC Trollhättans nionde seger på de senaste tio matcherna

Sjätte raka segern för FC Trollhättan

FC Trollhättan och elfteplacerade P 18 IK hade båda en riktigt bra form. Men FC Trollhättan vann lördagens möte på Edsborgs IP och har därmed sex raka segrar i division 1 mellersta dam. P 18 IK däremot fick se sin svit med sex matcher med poäng i rad bruten. Matchen slutade 2–0 (1–0).

FC Trollhättan–P 18 IK – mål för mål

Målgörare för FC Trollhättan var Stella Hagstedt och Ida Pettersson.

I nästa match, söndag 21 september, har FC Trollhättan Hertzöga borta på Ilanda IP 13.00, medan P 18 IK spelar hemma mot Smedby 12.00.