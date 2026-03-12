Shaktar Donetsk tog klar seger mot Lech Poznan

Shaktar Donetsk blir nästa motstånd för Lech Poznan

Shaktar Donetsk startade bra i matchen mot Lech Poznan på bortaplan på torsdagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–1 i matchen i Conference League herr.

Marlon Gomes gav gästerna Shaktar Donetsk ledningen i 36:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Newerton Shaktar Donetsks ledning. I 70:e minuten nätade Mikael Ishak och reducerade åt Lech Poznan. Fler mål än så blev det inte för Lech Poznan. Isaque såg med fem minuter kvar att spela till att Shaktar Donetsk ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lagen möts igen torsdag 19 mars 21.00.

Lech Poznan–Shaktar Donetsk 1–3 (0–1)

Conference League herr, Stadion Poznan

Mål: 0–1 (36) Marlon Gomes, 0–2 (48) Newerton, 1–2 (70) Mikael Ishak, 1–3 (85) Isaque.

Varningar, Lech Poznan: Antonio Milic, Ali Gholizadeh. Shaktar Donetsk: Marlon Gomes, Isaque, Valeriy Bondar.

Nästa match:

Shaktar Donetsk: Lech Poznan, hemma, 19 mars 21.00