Sirius avgjorde mot Brommapojkarna efter paus

Sirius vann med 4–2 mot Brommapojkarna

Robbie Ure matchvinnare för Sirius

Andra raka segern för Sirius

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Sirius som avgjorde matchen mot Brommapojkarna. Söndagens match i Allsvenskan slutade 2–4.

Hammarby nästa för Sirius

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Tobias Anker till och gav Sirius ledningen.

I 55:e minuten nätade Ezekiel Alladoh, framspelad av Adam Jakobsen och kvitterade för Brommapojkarna.

Sirius tog ledningen bara en minut senare genom Leo Walta på pass av Simon Sandberg.

Brommapojkarnas Adam Jakobsen gjorde 2–2 i 65:e minuten.

I den 71:a minuten gav Robbie Ure Sirius ledningen på nytt.

Och med sju minuter kvar att spela ökade Sirius ledningen genom Oscar Krusnell. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Brommapojkarna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 13–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sirius har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad.

För Sirius gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen, medan Brommapojkarna är på nionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Brommapojkarna och Sirius den här säsongen. IF Brommapojkarna har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IK Sirius vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

På söndag 24 augusti 14.00 spelar Brommapojkarna borta mot Djurgården, och Sirius hemma mot Hammarby.

Brommapojkarna–Sirius 2–4 (0–0)

Allsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (50) Tobias Anker, 1–1 (55) Ezekiel Alladoh (Adam Jakobsen), 1–2 (56) Leo Walta (Simon Sandberg), 2–2 (65) Adam Jakobsen, 2–3 (71) Robbie Ure, 2–4 (83) Oscar Krusnell.

Varningar, Brommapojkarna: Alex Timossi Andersson, Eric Björkander. Sirius: Adam Wikman, Tobias Anker, Victor Svensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 1-1-3

Sirius: 2-1-2

