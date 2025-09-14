Skultorp avgjorde före paus mot Segeltorp Fotboll
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Skultorp med 3–0 mot Segeltorp Fotboll
- Andra raka segern för Skultorp
- Skultorps åttonde seger
Skultorp tog ledningen före paus i matchen mot Segeltorp Fotboll på söndagen, och Segeltorp Fotboll lyckades inte resa sig. Matchen i division 1 mellersta dam slutade 3–0 (3–0) till hemmalaget.
Resultatet innebär att Segeltorp Fotboll nu har tio förluster i rad.
Skultorp–Segeltorp Fotboll – mål för mål
Målgörare för Skultorp var Thea Ekström, Josefin Korkis och Tinna Örtemark.
För Skultorp gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen, medan Segeltorp Fotboll är på 13:e plats.
Skultorp tar sig an Enskede i nästa match borta lördag 20 september 14.00. Segeltorp Fotboll möter samma dag 13.00 Västerås SK hemma.
Den här artikeln handlar om: