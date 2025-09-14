Skultorp avgjorde före paus mot Segeltorp Fotboll

Seger för Skultorp med 3–0 mot Segeltorp Fotboll

Andra raka segern för Skultorp

Skultorps åttonde seger

Skultorp tog ledningen före paus i matchen mot Segeltorp Fotboll på söndagen, och Segeltorp Fotboll lyckades inte resa sig. Matchen i division 1 mellersta dam slutade 3–0 (3–0) till hemmalaget.

Resultatet innebär att Segeltorp Fotboll nu har tio förluster i rad.

Skultorp–Segeltorp Fotboll – mål för mål

Målgörare för Skultorp var Thea Ekström, Josefin Korkis och Tinna Örtemark.

För Skultorp gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen, medan Segeltorp Fotboll är på 13:e plats.

Skultorp tar sig an Enskede i nästa match borta lördag 20 september 14.00. Segeltorp Fotboll möter samma dag 13.00 Västerås SK hemma.