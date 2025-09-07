Smedby hämtade upp underläge hemma mot Älvsjö AIK

1–1 mellan Smedby och Älvsjö AIK

Smedby nu fjärde, Älvsjö AIK på femte plats

Hertzöga nästa motståndare för Smedby

Älvsjö AIK ledde med 1–0 i paus borta mot Smedby i division 1 mellersta dam. I andra halvlek jobbade sig Smedby in i matchen och matchen slutade oavgjort, 1–1.

– Vi sätter oss i en tuff sits när vi bjuder på 0–1 tidigt och det präglar första halvlek då jag tycker Älvsjö är mer på hugget. I paus samlar vi energi och kommer ut som ett helt annat lag. Vi börjar vinna dueller och utnyttja ytorna vi pratat om innan på ett mycket bättre sätt. Utöver kvitteringen på straff så har vi ett antal lägen att vända matchen och vinna men tyvärr är vi inte tillräckligt effektiva idag. Men stor eloge till laget som verkligen visar att vi inte tänkte förlora denna dag, kommenterade Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö efter matchen.

Smedby–Älvsjö AIK – mål för mål

Målgörare för hemmalaget var Beatrice Norén, och för bortalaget Jennifer Sjösten.

Det här var Smedbys tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Smedby ligger kvar på fjärde plats i tabellen, och Älvsjö AIK på femte plats.

I nästa match, lördag 13 september 13.00, har Smedby Hertzöga hemma på PreZero Arena, medan Älvsjö AIK spelar hemma mot Lidköpings FK.