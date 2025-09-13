Smedby vann hemma mot Hertzöga

Smedby vann med 3–0 mot Hertzöga

Tredje raka förlusten för Hertzöga

Seger nummer 13 för Smedby

Smedby hade ledningen i halvtid mot Hertzöga på hemmaplan på lördagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i division 1 mellersta dam.

– Det var en match där vi var klart bättre än våra motståndare och borde ha vunnit med större siffror. Tyvärr har vi svårt att driva upp bolltempot och vi slarvar alldeles för mycket men gör ändå tillräckligt för att ta tre poäng. Kul att se Cornelia Fellman tillbaka i matchspel igen efter lång skadefrånvaro, kommenterade Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö efter matchen.

Hertzögas tränare Mikael Lönn tyckte till om matchen:

– 0–3 blev lite för stora siffror. Vi vi har lägen men sätter dem tyvärr inte. Vi gör en bra prestation och tar med oss mycket till kommande match.

P 18 IK nästa för Smedby

Smedbys mål gjordes av Hanna Sävhult, Inez Werner och Leona Özdemir.

Det här betyder att Smedby ligger kvar på fjärde plats i tabellen, och Hertzöga på sjunde plats.

Söndag 21 september spelar Smedby borta mot P 18 IK 12.00 och Hertzöga mot FC Trollhättan hemma 13.00 på Ilanda IP.