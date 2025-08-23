St Pauli och Borussia Dortmund kryssade

Eric Smith kvitterade i 89:e minuten

St Pauli nu åttonde, Borussia Dortmund på sjunde plats

St Pauli gick mot förlust i lördagens match mot Borussia Dortmund i Bundesliga på Millerntor-Stadion. Bortalaget ledde med 2–3 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Eric Smith till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för St Pauli.

St Pauli–Borussia Dortmund – mål för mål

Matchen var mållös till Borussia Dortmund tog ledningen i 34:e minuten, genom Serhou Guirassy på pass av Marcel Sabitzer. Direkt efter pausen gjorde Andreas Hountondji mål och kvitterade för St Pauli.

I 67:e minuten slog Waldemar Anton till, och gav Borussia Dortmund ledningen.

I den 74:e minuten ökade Julian Brandt ledningen.

I den 85:e minuten blev Borussia Dortmunds Filippo Mane utvisad, och laget fick spela med en spelare mindre sista fem minuterna.

Reduceringen till 2–3 kom med fyra minuter kvar att spela, när Danel Sinani slog till och gjorde mål på straff för St Pauli.

Men St Pauli hann ändå med ett kvitteringsmål. Eric Smith gjorde det med en minut kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Borussia Dortmund med 2–0.

Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Signal Iduna Park.

Nästa motstånd för St Pauli är Hamburg. Lagen möts fredag 29 augusti 20.30 på Volksparkstadion. Borussia Dortmund tar sig an Union Berlin hemma söndag 31 augusti 17.30.

St Pauli–Borussia Dortmund 3–3 (0–1)

Bundesliga, Millerntor-Stadion

Mål: 0–1 (34) Serhou Guirassy (Marcel Sabitzer), 1–1 (50) Andreas Hountondji, 1–2 (67) Waldemar Anton, 1–3 (74) Julian Brandt, 2–3 (86) Danel Sinani, 3–3 (89) Eric Smith.

Varningar, St Pauli: Eric Smith, Adam Dzwigala.

Utvisningar, .

Nästa match:

St Pauli: Hamburger SV, borta, 29 augusti

Borussia Dortmund: Union Berlin, hemma, 31 augusti