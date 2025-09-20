Sollentuna kryssade hemma mot Heffnersklubban

Sollentuna och Heffnersklubban kryssade

Sollentuna nu åttonde, Heffnersklubban på fjärde plats

Gefle nästa för Sollentuna

Sollentuna och Heffnersklubban tog en poäng var i mötet i division 1 norra dam på Sollentunavallen. Matchen slutade 2–2 (0–0).

Det var Sollentunas sjätte match i rad utan seger.

Sollentuna–Heffnersklubban – mål för mål

Hemmalagets mål gjordes av Engla Söderkvist 2 medan Vera Norberg noterades för målen för Heffnersklubban.

Det här var Sollentunas sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är Sollentuna på åttonde plats i tabellen medan Heffnersklubban är på fjärde plats.

I nästa omgång har Sollentuna Gefle borta på Gavlevallen, lördag 27 september 13.00. Heffnersklubban spelar hemma mot Sundsvalls DFF torsdag 25 september 19.00.