Sollentuna kryssade hemma mot Heffnersklubban
Sollentuna och Heffnersklubban tog en poäng var i mötet i division 1 norra dam på Sollentunavallen. Matchen slutade 2–2 (0–0).
Det var Sollentunas sjätte match i rad utan seger.
Sollentuna–Heffnersklubban – mål för mål
Hemmalagets mål gjordes av Engla Söderkvist 2 medan Vera Norberg noterades för målen för Heffnersklubban.
Det här var Sollentunas sjunde oavgjorda match den här säsongen.
Med fyra omgångar kvar är Sollentuna på åttonde plats i tabellen medan Heffnersklubban är på fjärde plats.
I nästa omgång har Sollentuna Gefle borta på Gavlevallen, lördag 27 september 13.00. Heffnersklubban spelar hemma mot Sundsvalls DFF torsdag 25 september 19.00.
