Sollentuna och Brage delade på poängen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Sollentuna och Brage
- Sollentuna nu sjätte, Brage på tredje plats
- Karlberg blir nästa motstånd för Sollentuna
Det blev en poäng var när Sollentuna och Brage spelade oavgjort i mötet i division 1 norra dam på Sollentunavallen på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Sollentuna–Brage – mål för mål
Målgörare för Sollentuna var Tuva Klar, medan målet för Brage gjordes av Tyra Eriksson.
Det här var Sollentunas femte oavgjorda match den här säsongen.
För tabellens utseende betyder det här att Sollentuna ligger på sjätte plats medan Brage har tredjeplatsen.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 23 augusti. Då möter Sollentuna Karlberg på Stadshagens IP 14.00. Brage tar sig an FC Djursholm hemma 13.00.
Den här artikeln handlar om: