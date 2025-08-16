Sollentuna och Brage delade på poängen

Oavgjort mellan Sollentuna och Brage

Sollentuna nu sjätte, Brage på tredje plats

Karlberg blir nästa motstånd för Sollentuna

Det blev en poäng var när Sollentuna och Brage spelade oavgjort i mötet i division 1 norra dam på Sollentunavallen på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Sollentuna–Brage – mål för mål

Målgörare för Sollentuna var Tuva Klar, medan målet för Brage gjordes av Tyra Eriksson.

Det här var Sollentunas femte oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Sollentuna ligger på sjätte plats medan Brage har tredjeplatsen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 23 augusti. Då möter Sollentuna Karlberg på Stadshagens IP 14.00. Brage tar sig an FC Djursholm hemma 13.00.