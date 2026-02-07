Southampton sänkte Watford – Larin matchhjälte

Seger för Southampton med 1–0 mot Watford

Cyle Larin avgjorde för Southampton

Andra raka segern för Southampton

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Southampton vann med 1–0 (0–0) hemma mot Watford i Championship.

Southampton höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Leicester nästa för Southampton

Southampton har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har tre oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad.

Nästa motstånd för Southampton är Leicester. Lagen möts tisdag 10 februari 20.45 på King Power Stadium. Watford tar sig an Preston North End borta lördag 14 februari 16.00.

Southampton–Watford 1–0 (0–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (70) Cyle Larin (James Bree).

Varningar, Southampton: James Bree, Shea Charles, Taylor Harwood-Bellis. Watford: Giorgi Chakvetadze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 3-1-1

Watford: 0-3-2

Nästa match:

Southampton: Leicester City FC, borta, 10 februari 20.45

Watford: Preston North End FC, borta, 14 februari 16.00