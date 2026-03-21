Southampton vann efter stark start mot Oxford United

Southampton-seger med 2–0 mot Oxford United

Southampton tog greppet om matchen före paus och Oxford United lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i Championship slutade 2–0 (2–0) till hemmalaget.

Det här var tionde gången den här säsongen som Southamptons målvakter höll nollan.

Segern var Southamptons femte på de senaste sex matcherna.

Southampton–Oxford United – mål för mål

Cyle Larin slog till med assist av Tom Fellows redan i sjätte minuten och gav Southampton ledningen. Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Shea Charles efter förarbete från Cameron Archer. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Southampton med 2–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Oxford United med 2–1.

Southampton tar sig an Wrexham i nästa match borta tisdag 7 april 21.00. Oxford United möter Hull hemma fredag 3 april 16.00.

Southampton–Oxford United 2–0 (2–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (6) Cyle Larin (Tom Fellows), 2–0 (13) Shea Charles (Cameron Archer).

Varningar, Oxford United: Michal Helik, Stanley Mills, Brodie Spencer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 4-1-0

Oxford United: 3-1-1

