Sparta Prag vann med 2–1 totalt

Iago Siqueira avgjorde för Riga

Riga höll nollan

Sparta Prag tog hem Conference League Play off herr mot Riga. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på onsdagen. Matchen slutade 1–0 till Riga, vilket betyder att Sparta Prag står som segrare med totala resultatet 2–1.

Segermålet för Riga stod Iago Siqueira för efter 68 minuter.

Riga–Sparta Prag – mål för mål

Riga–Sparta Prag 1–0 (0–0), 1–2 totalt

Conference League Play off herr

Mål: 1–0 (68) Iago Siqueira.

Varningar, Riga: Gauthier Mankenda, Anthony Contreras. Sparta Prag: Lukas Haraslin, Veljko Birmancevic, Jaroslav Zeleny.