Sparta Prag vann mot Riga i Conference League Play off herr
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Sparta Prag vann med 2–1 totalt
- Iago Siqueira avgjorde för Riga
- Riga höll nollan
Sparta Prag tog hem Conference League Play off herr mot Riga. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på onsdagen. Matchen slutade 1–0 till Riga, vilket betyder att Sparta Prag står som segrare med totala resultatet 2–1.
Segermålet för Riga stod Iago Siqueira för efter 68 minuter.
Riga–Sparta Prag – mål för mål
Riga–Sparta Prag 1–0 (0–0), 1–2 totalt
Conference League Play off herr
Mål: 1–0 (68) Iago Siqueira.
Varningar, Riga: Gauthier Mankenda, Anthony Contreras. Sparta Prag: Lukas Haraslin, Veljko Birmancevic, Jaroslav Zeleny.
Den här artikeln handlar om: