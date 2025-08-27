Stark andra halvlek räckte för BK Häcken Utveckling mot Team TG

BK Häcken Utveckling-seger med 2–0 mot Team TG

Novalie Jensen matchvinnare för BK Häcken Utveckling

Andra raka segern för BK Häcken Utveckling

Första halvlek var mållös i matchen mellan Team TG och gästande BK Häcken Utveckling på Umeå Energi Arena på onsdagen. I andra halvlek var det dock BK Häcken Utveckling som var starkare och vann till slut med 2–0 i Elitettan.

Team TG–BK Häcken Utveckling – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Novalie Jensen till och gav BK Häcken Utveckling ledningen. Målet var Novalie Jensens femte i Elitettan.

I 52:a minuten nätade Emilia Migas, och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

Team TG har en vinst och fyra förluster och 4–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan BK Häcken Utveckling har tre vinster och två förluster och 5–6 i målskillnad.

Nästa motstånd för Team TG är Bollstanäs. BK Häcken Utveckling tar sig an Kif Örebro borta. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 13.00.

Team TG–BK Häcken Utveckling 0–2 (0–0)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (48) Novalie Jensen, 0–2 (52) Emilia Migas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 1-0-4

BK Häcken Utveckling: 3-0-2

Nästa match:

Team TG: Bollstanäs SK, borta, 30 augusti

BK Häcken Utveckling: Kif Örebro, borta, 30 augusti