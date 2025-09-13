Stark första halvlek avgjorde för Bristol C mot Sheffield Wednesday
- Bristol C segrade – 3–0 mot Sheffield Wednesday
- Självmål matchvinnare för Bristol C
- Andra raka segern för Bristol C
Bortalaget Bristol C gjorde en bra första halvlek mot Sheffield Wednesday på lördagen, och hade ledningen med 3–0. Sheffield Wednesday lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös, och Bristol C vann därmed matchen i Championship.
Oxford United nästa för Bristol C
Bristol C gjorde 0–1 efter sex minuters spel.
Laget gjorde också 0–2 i 18:e minuten, genom Emil Riis.
Bristol C gjorde också 0–3 genom Anis Mehmeti i 32:a minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Bristol C med 3–0.
Sheffield Wednesday har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fem spelade matcher. Bristol C har elva poäng.
Den 24 januari möts lagen återigen.
I nästa omgång har Sheffield Wednesday Portsmouth borta på Fratton Park, lördag 20 september 16.00. Bristol C spelar hemma mot Oxford United söndag 21 september 16.00.
Sheffield Wednesday–Bristol C 0–3 (0–3)
Championship, Hillsborough Stadium
Mål: 0–1 (6) Självmål, 0–2 (18) Emil Riis, 0–3 (32) Anis Mehmeti.
Varningar, Sheffield Wednesday: Liam Palmer, Yan Valery.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield Wednesday: 0-1-4
Bristol C: 3-2-0
Nästa match:
Sheffield Wednesday: Portsmouth FC, borta, 20 september
Bristol C: Oxford Utd, hemma, 21 september
