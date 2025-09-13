Stark första halvlek avgjorde för Bristol C mot Sheffield Wednesday

Bristol C segrade – 3–0 mot Sheffield Wednesday

Bortalaget Bristol C gjorde en bra första halvlek mot Sheffield Wednesday på lördagen, och hade ledningen med 3–0. Sheffield Wednesday lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös, och Bristol C vann därmed matchen i Championship.

Bristol C gjorde 0–1 efter sex minuters spel.

Laget gjorde också 0–2 i 18:e minuten, genom Emil Riis.

Bristol C gjorde också 0–3 genom Anis Mehmeti i 32:a minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Bristol C med 3–0.

Sheffield Wednesday har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fem spelade matcher. Bristol C har elva poäng.

Den 24 januari möts lagen återigen.

I nästa omgång har Sheffield Wednesday Portsmouth borta på Fratton Park, lördag 20 september 16.00. Bristol C spelar hemma mot Oxford United söndag 21 september 16.00.

Sheffield Wednesday–Bristol C 0–3 (0–3)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (6) Självmål, 0–2 (18) Emil Riis, 0–3 (32) Anis Mehmeti.

Varningar, Sheffield Wednesday: Liam Palmer, Yan Valery.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Bristol C: 3-2-0

