Stark insats av Sollentuna som tog poäng borta mot Gefle

Sollentuna fick med sig en poäng från mötet borta mot starka Gefle. Lördagens match i division 1 norra dam slutade 2–2 (2–0).

Gefles huvudtränare Marcus Larsson tyckte till om matchen:

– Vi blir tyvärr passiva sista 30 minuterna och har ju lägen för 3–4 mål till. Men det är vårt problem i år att vi bränner så mycket och något vi får ta med oss vidare i kommande matcher.

I halvtid ledde Gefle matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Sollentuna in i matchen, och kvitterade till slut.

Gefle–Sollentuna – mål för mål

Evelina Larsson och Sandra Törnros gjorde målen för Gefle, medan Piyatida Somkumpee blev tvåmålsskytt för gästerna.

Det här var Gefles sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Nästa motstånd för Gefle är Sandvikens IF. Lagen möts fredag 3 oktober 19.00 på Jernvallens Arena. Sollentuna tar sig an IFK Östersund hemma lördag 4 oktober 13.00.