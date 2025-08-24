Stark insats av Västerås SK som tog poäng borta mot Enskede

Enskede och Västerås SK kryssade

Enskede nu andra, Västerås SK på tionde plats

Degerfors nästa motstånd för Enskede

Västerås SK fick med sig en poäng från mötet borta mot starka Enskede. Söndagens match i division 1 mellersta dam slutade 0–0.

– Vi gör en bra match i stora delar av spelet, framförallt hur vi kämpar och sliter för varandra. Enskede är ett bra lag, vilket tabellen vittnar men vi står upp bra i spelet och med lite skärpa sista tredjedelen kanske vi kan åka här ifrån med tre poäng, tyckte Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg, efter matchen.

Enskede–Västerås SK – mål för mål

Enskede har fyra segrar och en oavgjord och 17–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Västerås SK har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–9 i målskillnad. Det här var Enskedes tredje oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Enskede ligger kvar på andra plats och Västerås SK på tionde plats i tabellen.

I nästa match möter Enskede Degerfors borta och Västerås SK möter Skultorp borta. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 13.00.