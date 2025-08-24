Stark insats av Västerås SK som tog poäng borta mot Enskede
- Enskede och Västerås SK kryssade
- Enskede nu andra, Västerås SK på tionde plats
- Degerfors nästa motstånd för Enskede
Västerås SK fick med sig en poäng från mötet borta mot starka Enskede. Söndagens match i division 1 mellersta dam slutade 0–0.
– Vi gör en bra match i stora delar av spelet, framförallt hur vi kämpar och sliter för varandra. Enskede är ett bra lag, vilket tabellen vittnar men vi står upp bra i spelet och med lite skärpa sista tredjedelen kanske vi kan åka här ifrån med tre poäng, tyckte Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg, efter matchen.
Enskede–Västerås SK – mål för mål
Enskede har fyra segrar och en oavgjord och 17–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Västerås SK har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–9 i målskillnad. Det här var Enskedes tredje oavgjorda match den här säsongen.
Resultatet innebär att Enskede ligger kvar på andra plats och Västerås SK på tionde plats i tabellen.
I nästa match möter Enskede Degerfors borta och Västerås SK möter Skultorp borta. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 13.00.
