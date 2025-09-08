Stark seger för Norrby i toppmatchen mot Ljungskile

Seger för Norrby med 4–2 mot Ljungskile

Norrbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jamie Bichis med två mål för Norrby

Det var två topplag som möttes i Ettan södra herr på måndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Norrby, som besegrade Ljungskile med 4–2 (4–1).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Norrby ligger kvar på tredje plats i tabellen, och Ljungskile är i fortsatt serieledning.

– En riktigt gedigen insats av killarna. Vi visar vår absoluta högstanivå i första halvleken. Sen visar vi att vi kan kontrollera en matchbild väldigt bra i andra halvlek. Det är bara att ta en match i taget och fortsätta lägga ner jobbet, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar efter matchen.

Segern var Norrbys sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Efter elva matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Ljungskile.

Olle Backlund gjorde matchvinnande målet

Norrby började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Jamie Bichis till.

Ljungskile kvitterade till 1–1 snabbt. I fjärde minuten nätade Linus Carlstrand.

Norrby tog ledningen bara fyra minuter senare återigen genom Jamie Bichis.

Sex minuter senare var det Olle Backlund som såg till att laget ökade ledningen till 3–1.

Norrby ökade ledningen till 4–1 i 38:e minuten, när Azeez Temitope Yusuf fick träff. Direkt efter pausen slog Jonathan Liljedahl till och reducerade åt Ljungskile. Fler mål än så blev det inte för Ljungskile.

Säsongens första möte lagen emellan vann Norrby IF med 2–0.

Söndag 14 september 16.00 spelar Norrby borta mot Eskilsminne. Ljungskile möter Hässleholms IF hemma på Skarsjövallen lördag 13 september 16.00.

Norrby–Ljungskile 4–2 (4–1)

Ettan södra herr, Borås Arena

Mål: 1–0 (2) Jamie Bichis, 1–1 (4) Linus Carlstrand, 2–1 (8) Jamie Bichis, 3–1 (14) Olle Backlund, 4–1 (38) Azeez Temitope Yusuf, 4–2 (48) Jonathan Liljedahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrby: 4-0-1

Ljungskile: 4-0-1

Nästa match:

Norrby: Eskilsminne IF, borta, 14 september

Ljungskile: Hässleholms IF, hemma, 13 september