Stina Jensen matchhjälte för Elfsborg borta mot ÖSK

Elfsborg-seger med 1–0 mot ÖSK

Stina Jensen avgjorde för Elfsborg

Elfsborg höll tätt bakåt

Stina Jensen gjorde matchens enda mål i första halvleken när Elfsborg vann i Elitettan med 1–0 (1–0) mot ÖSK på bortaplan.

– Tuff match med mycket dueller och spel på mittplan. Elfsborg bättre i första halvlek och vi tar över i andra. Känns som vi är värda en kvittering, men det lyckas inte, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren.

Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall tyckte till om matchen:

– Tjejerna gör ett stort jobb idag. Svår spelat borta i Örebro men tycker på det stora hela att vi har bra koll idag. Målet är ett riktigt fint anfall som Stina kan raka in bollen från nära håll.

Gamla Upsala SK Dam nästa för Elfsborg

ÖSK har två vinster och tre förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Elfsborg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad. Det här var ÖSK:s åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Elfsborgs tredje uddamålsseger.

ÖSK tar sig an Eskilstuna United i nästa match borta söndag 21 september 16.00. Elfsborg möter Gamla Upsala SK Dam hemma lördag 20 september 12.30.

ÖSK–Elfsborg 0–1 (0–1)

Elitettan, Grönpepparparkens IP

Mål: 0–1 (4) Stina Jensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 2-0-3

Elfsborg: 2-1-2

Nästa match:

ÖSK: Eskilstuna United DFF, borta, 21 september

Elfsborg: Gamla Upsala SK, hemma, 20 september