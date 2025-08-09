Stocksund knep segern i målmässigt jämn match mot Örebro Syrianska

Stocksund-seger med 2–1 mot Örebro Syrianska

Avgörande målet kom i 89:e minuten.

Shalom Ekong med två mål för Stocksund

Det blev seger för bortalaget Stocksund i matchen mot Örebro Syrianska på Mellringe IP. Laget vann lördagens match i Ettan norra herr med 2–1 (1–1). Shalom Ekong blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 89 minuter.

– En riktigt tuff förlust. Vi inleder båda halvlekarna på ett bra vis och kontrollerar spelet på ett brs vis. Vi skapar tillräckligt många lägen för att vinna matchen. Istället ger vi bort en straff i första halvlek och momentum i spelet. Vi behöver bli skarpare i vårt offensiva spel för att inte ge Stocksund möjligheten att vinna match. Det är bara att gratulera IFK Stocksund och jobba vidare inför nästa helg, kommenterade Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg.

Stocksunds tränare Adam Gursoy tyckte till om matchen:

– Oerhört skönt att ta våra första poäng i seriespel mot tufft Örebro Syrianska. Trevande starter som vi blivit vana vid, tyvärr, men över full tid så upplever jag slutresultatet rättvist.

Örebro Syrianska–Stocksund – mål för mål

Örebro Syrianska startade matchen bäst och tog ledningen. Pitar Ilia gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Stocksund kvitterade till 1–1 i 16:e minuten, när Shalom Ekong hittade rätt på straff. Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela, när Shalom Ekong återigen slog till och gjorde 1–2 för Stocksund. Därmed hade laget vänt matchen.

Örebro Syrianska har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Stocksund har tre vinster och två förluster och 9–7 i målskillnad. Det här var Örebro Syrianskas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Stocksunds sjätte uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Stocksund nu ligger på elfte plats. Örebro Syrianska är på 14:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Stocksund som så sent som den 2 augusti låg på 15:e plats.

När lagen senast möttes vann Örebro Syrianska IF med 2–1.

Lördag 16 augusti möter Örebro Syrianska Hammarby TFF hemma 13.00 och Stocksund möter IF Karlstad hemma 16.00.

Örebro Syrianska–Stocksund 1–2 (1–1)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 1–0 (6) Pitar Ilia, 1–1 (16) Shalom Ekong, 1–2 (89) Shalom Ekong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 1-1-3

Stocksund: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Syrianska: Hammarby Talang FF, hemma, 16 augusti

Stocksund: IF Karlstad Fotboll, hemma, 16 augusti