Stocksund vann borta mot AFC Eskilstuna

Stocksund-seger med 4–3 mot AFC Eskilstuna

John Lundström matchvinnare för Stocksund

Andra raka segern för Stocksund

Det blev en uddamålsseger för Stocksund i matchen mot AFC Eskilstuna i Ettan norra herr på lördagen. Laget vann med 4–3 (3–2) borta på Tunavallen.

Stocksunds tränare Adam Gursoy tyckte till om matchen:

– I slutändan avgjorde nog risken som AFC spelade med i jämförelse med oss. Det gjorde att vi kunde få lite mer målchanser mot färre motståndare än vad AFC kunde göra. Som så ofta blir det sen lite onödigt spännande men spelarna tar stort ansvar och lyckas hålla undan.

AFC Eskilstuna–Stocksund – mål för mål

Aliyu Suleiman slog till redan i sjätte minuten och gav Stocksund ledningen.

I 20:e minuten gjorde laget 0–2 när Eskil Bodvik hittade rätt.

I 39:e minuten slog Jordan Bender till, och reducerade åt AFC Eskilstuna.

Stocksund gjorde också 1–3 strax före paus genom Noel Wågberg.

Bara två minuter senare var det Noah Odin Lundström som såg till att AFC Eskilstuna reducerade till 2–3. Direkt efter pausen nätade Jordan Bender återigen och kvitterade för AFC Eskilstuna.

I 54:e minuten slog John Lundström till och gav Stocksund ledningen. 3–4-målet blev matchens sista.

Det här var AFC Eskilstunas sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Stocksunds åttonde uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är AFC Eskilstuna på åttonde plats i tabellen medan Stocksund är på tionde plats. Så sent som den 18 september låg Stocksund på 14:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann AFC Eskilstuna med 2–1.

I nästa omgång har AFC Eskilstuna Vasalund borta på Skytteholms IP, söndag 19 oktober 16.00. Stocksund spelar borta mot Assyriska fredag 17 oktober 19.00.

AFC Eskilstuna–Stocksund 3–4 (2–3)

Ettan norra herr, Tunavallen

Mål: 0–1 (6) Aliyu Suleiman, 0–2 (20) Eskil Bodvik, 1–2 (39) Jordan Bender, 1–3 (43) Noel Wågberg, 2–3 (45) Noah Odin Lundström, 3–3 (47) Jordan Bender, 3–4 (54) John Lundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AFC Eskilstuna: 2-0-3

Stocksund: 3-1-1

Nästa match:

AFC Eskilstuna: Vasalunds IF, borta, 19 oktober

Stocksund: Assyriska FF, borta, 17 oktober