Stoke City lyfte sig i andra och fixade kryss borta mot Birmingham

Oavgjort i mötet mellan Birmingham och Stoke City

Självmål kvitterade i 71:a minuten

Birmingham nu 13:e, Stoke City på tionde plats

Birmingham hade ledningen i halvtid med 1–0 hemma mot Stoke City i Championship. Men i andra halvlek kom Stoke City mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 1–1.

Birmingham–Stoke City – mål för mål

Tomoki Iwata gav Birmingham ledningen strax före halvtidsvilan på pass av Jay Stansfield.

Stoke City kvitterade till 1–1 i 71:a minuten.

För Stoke City gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Birmingham är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Birmingham som så sent som den 3 januari låg på 17:e plats.

När lagen senast möttes vann Stoke med 1–0.

Nästa motstånd för Stoke City är Southampton. Lagen möts lördag 31 januari 13.30 på Bet365 Stadium.

Birmingham–Stoke City 1–1 (1–0)

Championship, St Andrew’s Knighthead Park

Mål: 1–0 (42) Tomoki Iwata (Jay Stansfield), 1–1 (71) Självmål.

Varningar, Birmingham: Jay Stansfield. Stoke City: Lamine Cisse.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 2-2-1

Stoke City: 2-2-1

Nästa match:

Stoke City: Southampton FC, hemma, 31 januari 13.30