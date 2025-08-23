Storseger för FC Trollhättan – 5–0 mot Boo

FC Trollhättan segrade – 5–0 mot Boo

FC Trollhättans sjätte seger på de senaste sju matcherna

FC Trollhättans Ida Pettersson tvåmålsskytt

Det blev en klar seger för FC Trollhättan mot Boo hemma i division 1 mellersta dam. Matchen slutade 5–0 (3–0).

– En stabil seger där vi gör fina mål framåt och får äntligen hålla nollan. Tjejerna följer matchplanen och det bara att fortsätta för vår del, kommenterade FC Trollhättans huvudtränare Desirée Saad.

Boos lagledare Mikael Dahlin tyckte så här om matchen:

– Vi gör många individuella misstag, passningar som inte når adressaten, feltajmade löpningar, dåliga bollmottagningar och Trollhättan vinner de flesta såväl första som andrabollar. Trollhättan är två nummer större än oss idag.

Segern var FC Trollhättans sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Ida Pettersson gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Amelia Hallberg, Emelie Liljered och Ida Wänblom.

Det här betyder att FC Trollhättan ligger kvar på tredje plats i tabellen, och Boo på sjätte plats.

FC Trollhättan tar sig an Lidköpings FK i nästa match hemma fredag 29 augusti 19.30. Boo möter P 18 IK hemma lördag 30 augusti 15.00.