Storseger för Värnamo – 6–0 mot Ifö Bromölla

Värnamo hade inga problem med Ifö Bromölla i division 1 södra dam och vann borta med 6–0 (2–0).
Ifö Bromölla–Värnamo – mål för mål
Målgörare för Värnamo var Izabell Afram, Frederikke Bruun, Natalie Lundberg, Matilda Nivard och Filippa Söderlind. Ett av Värnamos mål var ett självmål.
Ifö Bromölla har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värnamo har två vinster och tre förluster och 11–7 i målskillnad.
I nästa match möter Ifö Bromölla Örgryte borta och Värnamo möter Halmia hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 14.00.
