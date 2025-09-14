Storseger för Zenith – 5–0 mot Örby
- Zenith-seger med 5–0 mot Örby
- Zeniths sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Zeniths Tilda Andrén tvåmålsskytt
Zenith tog en enkel seger mot Örby hemma på Hovgårdsvallen i division 1 södra dam. Laget dominerade matchen, som slutade 5–0 (2–0).
Segern var Zeniths sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Tilda Andrén gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Karin Andersson, Sara Baldebo och Lisa Millard Javette.
Zenith stannar därmed på femte plats, och Örby sist, på 14:e plats, i tabellen.
I nästa omgång har Zenith Värnamo hemma på Hovgårdsvallen, lördag 20 september 14.00. Örby spelar hemma mot Göteborg söndag 21 september 16.00.
