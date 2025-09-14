Storseger för Zenith – 5–0 mot Örby

Zenith-seger med 5–0 mot Örby

Zeniths sjunde seger på de senaste nio matcherna

Zeniths Tilda Andrén tvåmålsskytt

Zenith tog en enkel seger mot Örby hemma på Hovgårdsvallen i division 1 södra dam. Laget dominerade matchen, som slutade 5–0 (2–0).

Segern var Zeniths sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Zeniths Tilda Andrén tvåmålsskytt

Tilda Andrén gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Karin Andersson, Sara Baldebo och Lisa Millard Javette.

Zenith stannar därmed på femte plats, och Örby sist, på 14:e plats, i tabellen.

I nästa omgång har Zenith Värnamo hemma på Hovgårdsvallen, lördag 20 september 14.00. Örby spelar hemma mot Göteborg söndag 21 september 16.00.