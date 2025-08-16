Sunderland segrade – 3–0 mot West Ham

Eliezer Mayenda matchvinnare för Sunderland

Sunderland höll tätt bakåt

Sunderland vann hemmamatchen i Premier League mot West Ham på lördagen. Matchen slutade 3–0 (0–0) efter att Sunderland avgjort matchen i andra halvlek.

Sunderland–West Ham – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Eliezer Mayenda gav Sunderland ledningen.

I 73:e minuten ökade Daniel Ballard ledningen.

I 90:e minuten gjorde Wilson Isidor också 3–0.

Sunderland och West Ham delade på poängen, 2–2, senast lagen möttes.

Sunderland tar sig an Burnley i nästa match borta lördag 23 augusti 16.00. West Ham möter Chelsea hemma fredag 22 augusti 21.00.

Sunderland–West Ham 3–0 (0–0)

Premier League

Mål: 1–0 (61) Eliezer Mayenda, 2–0 (73) Daniel Ballard, 3–0 (90) Wilson Isidor.

Varningar, West Ham: Max Kilman.

Nästa match:

Sunderland: Burnley FC, borta, 23 augusti

West Ham: Chelsea FC, hemma, 22 augusti