Sunderland avgjorde i andra halvlek mot West Ham
- Sunderland segrade – 3–0 mot West Ham
- Eliezer Mayenda matchvinnare för Sunderland
- Sunderland höll tätt bakåt
Sunderland vann hemmamatchen i Premier League mot West Ham på lördagen. Matchen slutade 3–0 (0–0) efter att Sunderland avgjort matchen i andra halvlek.
Sunderland–West Ham – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Eliezer Mayenda gav Sunderland ledningen.
I 73:e minuten ökade Daniel Ballard ledningen.
I 90:e minuten gjorde Wilson Isidor också 3–0.
Sunderland och West Ham delade på poängen, 2–2, senast lagen möttes.
Sunderland tar sig an Burnley i nästa match borta lördag 23 augusti 16.00. West Ham möter Chelsea hemma fredag 22 augusti 21.00.
Sunderland–West Ham 3–0 (0–0)
Premier League
Mål: 1–0 (61) Eliezer Mayenda, 2–0 (73) Daniel Ballard, 3–0 (90) Wilson Isidor.
Varningar, West Ham: Max Kilman.
Nästa match:
Sunderland: Burnley FC, borta, 23 augusti
West Ham: Chelsea FC, hemma, 22 augusti
