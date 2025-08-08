Prenumerera

Sviten håller i sig – Linköping förlorade mot Växjö

    • Växjö segrade – 4–0 mot Linköping

    • Larkin Russell med två mål för Växjö

    • Suzu Amano matchvinnare för Växjö

    Linköping tog emot Växjö hemma på Bilbörsen Arena, och matchen slutade 0–4 (0–3). Det betydde åttonde matchen i rad utan seger för Linköping i Damallsvenskan.

    Larkin Russell med två mål för Växjö

    Matchen förblev jämn målmässigt till Växjö tog ledningen i 25:e minuten, genom Suzu Amano.

    Laget gjorde 0–2 i 35:e minuten, när Ebba Wieder hittade rätt.

    Växjö gjorde också 0–3 i slutminuterna av första halvlek, genom Larkin Russell. Till slut kom också 0–4 genom Larkin Russell på pass av Miho Kamogawa i 59:e minuten.

    Linköping har fem förluster och 2–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Växjö har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad.

    I tabellen innebär det här att Växjö nu ligger på tionde plats. Linköping är på 13:e plats.

    Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 17 augusti. Då möter Linköping IFK Norrköping på Platinumcars Arena 13.00. Växjö tar sig an BK Häcken hemma 14.00.

    Linköping–Växjö 0–4 (0–3)

    Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

    Mål: 0–1 (25) Suzu Amano, 0–2 (35) Ebba Wieder, 0–3 (44) Larkin Russell, 0–4 (59) Larkin Russell (Miho Kamogawa).

    Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

    Linköping: 0-0-5

    Växjö: 2-1-2

    Nästa match:

    Linköping: IFK Norrköping FK, borta, 17 augusti

    Växjö: BK Häcken FF, hemma, 17 augusti

