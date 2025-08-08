Växjö segrade – 4–0 mot Linköping

Larkin Russell med två mål för Växjö

Suzu Amano matchvinnare för Växjö

Linköping tog emot Växjö hemma på Bilbörsen Arena, och matchen slutade 0–4 (0–3). Det betydde åttonde matchen i rad utan seger för Linköping i Damallsvenskan.

Larkin Russell med två mål för Växjö

Matchen förblev jämn målmässigt till Växjö tog ledningen i 25:e minuten, genom Suzu Amano.

Laget gjorde 0–2 i 35:e minuten, när Ebba Wieder hittade rätt.

Växjö gjorde också 0–3 i slutminuterna av första halvlek, genom Larkin Russell. Till slut kom också 0–4 genom Larkin Russell på pass av Miho Kamogawa i 59:e minuten.

Linköping har fem förluster och 2–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Växjö har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Växjö nu ligger på tionde plats. Linköping är på 13:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 17 augusti. Då möter Linköping IFK Norrköping på Platinumcars Arena 13.00. Växjö tar sig an BK Häcken hemma 14.00.

Linköping–Växjö 0–4 (0–3)

Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

Mål: 0–1 (25) Suzu Amano, 0–2 (35) Ebba Wieder, 0–3 (44) Larkin Russell, 0–4 (59) Larkin Russell (Miho Kamogawa).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Linköping: 0-0-5

Växjö: 2-1-2

Nästa match:

Linköping: IFK Norrköping FK, borta, 17 augusti

Växjö: BK Häcken FF, hemma, 17 augusti