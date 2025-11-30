Sviten håller i sig – Mainz förlorade mot Freiburg

Seger för Freiburg med 4–0 mot Mainz

Lukas Kubler matchvinnare för Freiburg

Freiburgs fjärde seger för säsongen

Söndagens match på Europa-Park-Stadion blev den åttonde raka utan seger för Mainz när laget mötte Freiburg på bortaplan i Bundesliga. Slutresultatet blev 4–0 (2–0) till Freiburg.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Freiburgs målvakter höll nollan.

Heidenheim nästa för Freiburg

Freiburg tog en tidig ledning när Lukas Kubler slog till redan i tolfte minuten.

I 26:e minuten gjorde laget 2–0 genom Vincenzo Grifo.

I den 28:e minuten blev Mainz Paul Nebel utvisad.

Direkt efter pausen ökade Johan Manzambi Freiburgs ledning.

I 90:e minuten gjorde Patrick Osterhage också 4–0.

I tabellen innebär det här att Freiburg nu ligger på åttonde plats i tabellen. Mainz är på 18:e och sista plats. Noteras kan att Freiburg sedan den 29 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 11 april möts lagen återigen, då på Opel Arena.

Freiburg tar sig an Heidenheim i nästa match borta lördag 6 december 15.30. Mainz möter Mönchengladbach hemma fredag 5 december 20.30.

Freiburg–Mainz 4–0 (2–0)

Bundesliga, Europa-Park-Stadion

Mål: 1–0 (12) Lukas Kubler, 2–0 (26) Vincenzo Grifo, 3–0 (50) Johan Manzambi, 4–0 (90) Patrick Osterhage.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 2-1-2

Mainz: 0-2-3

Nästa match:

Freiburg: FC Heidenheim, borta, 6 december

Mainz: Borussia Mönchengladbach, hemma, 5 december