Täby FK fortsätter att vinna hemma – har nu nio raka hemmasegrar

Seger för Täby FK med 2–1 mot Huge

Huges sjätte raka förlust

Tionde segern för Täby FK

Det fortsätter att gå bra för Täby FK i division 1 norra dam. På lördagen mötte laget Huge hemma och tog ännu en seger. Därmed har laget vunnit nio hemmamatcher i rad. Segerresultatet skrevs till 2–1 (1–0).

Huges huvudtränare Daniel Moffatt tyckte så här om matchen:

– Tung förlust igen där vi återigen inte gör mål på våra chanser. Vi skapar tillräckligt med chanser för att vinna denna match men det vill sig inte riktigt. Vi får ta nya tag igen nästa helg.

I och med detta har Huge sex förluster i rad.

Täby FK–Huge – mål för mål

Celina Johansson och Yaiza Navarro Leon gjorde mål för Täby FK, och Alva Söderhäll för Huge.

Det här var Täby FK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Huges femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Täby FK är kvar på sjunde plats, och Huge stannar på 13:e plats, i tabellen.

I nästa match möter Täby FK Sandvikens IF borta och Huge möter Brage hemma. Båda matcherna spelas lördag 20 september 13.00.