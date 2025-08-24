Täby FK fortsätter vinna på hemmaplan – slog Bergnäset med 7–1

Täby FK segrade – 7–1 mot Bergnäset

Seger nummer 8 för Täby FK

Täby FK nu åttonde, Bergnäset på 14:e plats

Hemma på Tibblevallen är Täby FK svårslaget just nu i division 1 norra dam. Sju segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Bergnäset. Matchen slutade 7–1.

Bergnäsets tränare Per-Anders Blind tyckte så här om matchen:

– En sargad och skadedrabbad trupp, där bara 3–4 spelare kom upp i nivå räckte inte till mot ett storvuxet och välspelad Täby, som tog sin sju:e raka hemmaseger. Vi orkade hålla upp i första halvlek(1–1), men svårt spela med fyra fräscha spelare, mot motståndarnas elva fräscha. Vi var numret för litet idag.

IFK Östersund nästa för Täby FK

Det här betyder att Täby FK ligger kvar på åttonde plats i tabellen, och Bergnäset sist, på 14:e plats.

Lördag 30 augusti 12.00 spelar Täby FK hemma mot IFK Östersund. Bergnäset möter Heffnersklubban hemma på JIAB-vallen söndag 31 augusti 12.00.