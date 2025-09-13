Team TG sänkte Mallbacken – Alexandra Sandström matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Team TG med 1–0 mot Mallbacken
- Alexandra Sandström avgjorde för Team TG
- Tredje raka förlusten för Mallbacken
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Team TG vann med 1–0 (0–0) borta mot Mallbacken i Elitettan.
Uppsala IK Dam nästa för Team TG
Mallbacken har två vinster och tre förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Team TG har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Mallbackens fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Team TG:s andra uddamålsseger.
I nästa omgång har Mallbacken Sunnanå hemma på Strandvallen Coop Arena, söndag 21 september 13.00. Team TG spelar hemma mot Uppsala IK Dam lördag 20 september 13.00.
Mallbacken–Team TG 0–1 (0–0)
Elitettan, Strandvallen Coop Arena
Mål: 0–1 (46) Alexandra Sandström.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mallbacken: 2-0-3
Team TG: 2-1-2
Nästa match:
Mallbacken: Sunnanå SK, hemma, 21 september
Team TG: IK Uppsala Fotboll, hemma, 20 september
Den här artikeln handlar om: