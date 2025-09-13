Tom Alexander Rothe och Ilyas Ansah målskyttar i Union Berlins förlust

Hoffenheim segrade – 4–2 mot Union Berlin

Hoffenheims Fisnik Asllani tvåmålsskytt

Andra förlusten i rad för Union Berlin

Union Berlin blev besegrade av Hoffenheim på hemmaplan i Bundesliga, där matchen på lördagen slutade 2–4 (0–2).

Fisnik Asllani gjorde två mål för Hoffenheim

Hoffenheim tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Andrej Kramaric på straff.

Hoffenheim ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken, genom Fisnik Asllani. Direkt efter pausen slog Ilyas Ansah till och reducerade åt Union Berlin.

I 51:a minuten slog Fisnik Asllani till återigen, och gjorde 1–3.

I den 71:a minuten reducerade Tom Alexander Rothe för Union Berlin. Men mer än så orkade Union Berlin inte med.

I den 82:a minuten fick Union Berlins Tom Alexander Rothe rött kort, och laget fick spela de sista åtta minuterna med en spelare mindre.

Men med sju minuter kvar att spela ökade Hoffenheim ledningen genom Tim Lemperle på straff. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Union Berlin vann senast lagen möttes med 4–0 på PreZero Arena.

Lagen möts igen 31 januari på PreZero Arena.

Nästa motstånd för Union Berlin är Eintracht Frankfurt. Lagen möts söndag 21 september 15.30 på Deutsche Bank Park.

Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (0–2)

Bundesliga, An der alten Forsterei

Mål: 0–1 (45) Andrej Kramaric, 0–2 (45) Fisnik Asllani, 1–2 (49) Ilyas Ansah, 1–3 (51) Fisnik Asllani, 2–3 (71) Tom Alexander Rothe, 2–4 (83) Tim Lemperle.

Varningar, Hoffenheim: Fisnik Asllani.

Utvisningar, Union Berlin: Tom Alexander Rothe.

Nästa match:

Union Berlin: Eintracht Frankfurt, borta, 21 september