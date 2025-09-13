Toppmöte slutade i kryss mellan Nordic United FC och Hammarby TFF

Nordic United FC och Hammarby TFF kryssade

Wilson Lindberg Uhrström kvitterade i 64:e minuten

Nordic United FC nu andra, Hammarby TFF på första plats

Det blev oavgjort, 1–1 (0–0), på Södertälje Fotbollsarena i matchen mellan de båda topplagen i Ettan norra herr, Nordic United FC och gästande Hammarby TFF, på lördagen.

Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Nordic United FC.

Nordic United FC–Hammarby TFF – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Shirko Shhab till och gav Nordic United FC ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Wilson Lindberg Uhrström träff och kvitterade för Hammarby TFF. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Nordic United FC:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Nordic United FC nu ligger på andra plats. Hammarby TFF leder serien.

När lagen senast möttes vann Hammarby Talang FF med 2–0.

Lördag 20 september 13.00 spelar Nordic United FC borta mot Enköping SK Herr. Hammarby TFF möter Sollentuna FK hemma på Hammarby IP måndag 22 september 19.00.

Nordic United FC–Hammarby TFF 1–1 (0–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (51) Shirko Shhab, 1–1 (64) Wilson Lindberg Uhrström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nordic United FC: 4-1-0

Hammarby TFF: 3-2-0

Nästa match:

Nordic United FC: Enköpings SK FK, borta, 20 september

Hammarby TFF: Sollentuna FK, hemma, 22 september