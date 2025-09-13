Torslanda vann stort senast – nu tog Olympic revansch

Olympic vann med 5–1 mot Torslanda

Amir Ayari tvåmålsskytt för Olympic

Banabas Tagoe matchvinnare för Olympic

Det var ombytta roller när Torslanda tog emot Olympic på Torslandavallen på lördagen. Olympic vann matchen i Ettan södra herr med 5–1 (4–1). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Torslanda med hela 6–0.

Torslanda gjorde första målet. Liam Björninger slog till, redan i tionde minuten.

Olympic kvitterade till 1–1 i 18:e minuten.

Olympic tog också ledningen i 21:a minuten, genom Banabas Tagoe.

Bara fem minuter senare var det Amir Ayari som såg till att Olympic ökade ledningen till 1–3.

Olympic ökade ledningen till 1–4 i 38:e minuten, när Chibueze Blessing Ejimole hittade rätt. I 67:e minuten nätade Amir Ayari på nytt, och gjorde 1–5.

Resultatet innebär att Torslanda ligger kvar på elfte plats och Olympic på åttonde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Torslanda IK med 6–0.

Nästa motstånd för Olympic är Lunds BK. Lagen möts lördag 20 september 13.00 på Lindängens IP.

Torslanda–Olympic 1–5 (1–4)

Ettan södra herr, Torslandavallen

Mål: 1–0 (10) Liam Björninger, 1–1 (18) Självmål, 1–2 (21) Banabas Tagoe, 1–3 (26) Amir Ayari, 1–4 (38) Chibueze Blessing Ejimole, 1–5 (67) Amir Ayari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torslanda: 0-1-4

Olympic: 3-1-1

Nästa match:

Olympic: Lunds BK, hemma, 20 september