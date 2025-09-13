Tottenham för tuffa för West Ham – förlust med 0–3

Tottenham vann med 3–0 mot West Ham

Pape Matar Sarr avgjorde för Tottenham

West Ham nu 18:e, Tottenham på andra plats

West Ham förlorade hemmamatchen mot Tottenham i Premier League på lördagen. 0–3 (0–0) slutade matchen.

Brighton nästa för Tottenham

Första halvlek blev mållös, men direkt efter pausen slog Pape Matar Sarr till på pass av Xavi Simons och gav Tottenham ledningen.

I den 54:e minuten blev West Hams Tomas Soucek utvisad.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Lucas Bergvall framspelad av Pedro Porro och ökade ledningen för Tottenham.

Till slut kom också 0–3-målet genom Micky van de Ven framspelad av Lucas Bergvall i 64:e minuten.

West Ham ligger på 18:e plats i tabellen efter matchen, medan Tottenham ligger på andra plats.

Nästa motstånd för West Ham är Crystal Palace. Lagen möts lördag 20 september 16.00 på London Stadium.

West Ham–Tottenham 0–3 (0–0)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (47) Pape Matar Sarr (Xavi Simons), 0–2 (57) Lucas Bergvall (Pedro Porro), 0–3 (64) Micky van de Ven (Lucas Bergvall).

Varningar, Tottenham: Djed Spence.

Utvisningar, West Ham: Tomas Soucek.

Nästa match:

West Ham: Crystal Palace FC, hemma, 20 september