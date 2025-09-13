Tre klara poäng för Älvsjö AIK mot Lidköpings FK

Älvsjö AIK vann med 6–0 mot Lidköpings FK

Jennifer Sjösten med två mål för Älvsjö AIK

Tredje raka förlusten för Lidköpings FK

Älvsjö AIK tog en enkel seger mot Lidköpings FK hemma på Älvsjö IP i division 1 mellersta dam. Laget dominerade matchen, som slutade 6–0 (3–0).

Lidköpings FK:s tränare Andreas Tilly Gustavsson om matchen:

– Vi förlorar ju mot ett bra lag. Tycker det blir alldeles för stora siffror, tycker vi ger bort för enkla mål på eget slarv. Men det är så när vi ligger där vi ligger. Tjejerna jobbar och sliter men det räcker inte mot ett så spelskickligt lag som Älvsjö.

Jennifer Sjösten gjorde två mål för Älvsjö AIK

Jennifer Sjösten gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Nadja Fernström, Josefin Löbel, Lawlaw Nazeri och Yaren Özpolat.

Det här betyder att Älvsjö AIK är kvar på femte plats, och Lidköpings FK stannar sist, på 14:e plats, i tabellen.

I nästa match möter Älvsjö AIK Boo borta på söndag 21 september 13.15. Lidköpings FK möter Husqvarna lördag 20 september 15.00 hemma.