Tre klara poäng för Kristianstad mot Alingsås IF

Kristianstad vann med 7–1 mot Alingsås IF

Remy Siemsen tremålsskytt för Kristianstad

Mathilde Janzen matchvinnare för Kristianstad

Det blev en klar seger för Kristianstad när laget vann på hemmaplan mot Alingsås IF i Damallsvenskan. Kristianstad vann med klara 7–1 (6–0).

Remy Siemsen gjorde tre mål för Kristianstad

Kristianstad startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Remy Siemsen till på pass av Alice Egnér.

I 16:e minuten gjorde Kristianstad 2–0 genom Mathilde Janzen framspelad av Alice Nilsson.

Kristianstad gjorde 3–0 i 32:a minuten genom Viktoria Persson framspelad av Tilda Persson.

I 35:e minuten ökade också ledningen när Kristianstad gjorde 4–0 när Remy Siemsen återigen slog till.

Bara fyra minuter senare var det Remy Siemsen som såg till att Kristianstad ökade ledningen på nytt, till 5–0, och därmed fullbordade Remy Siemsen sitt hattrick.

Kristianstad gjorde också 6–0 tre minuter senare genom Amy Sayer på pass av Alice Egnér. Reduceringen till 6–1 kom med tre minuter kvar att spela när Isabella Svanström slog till och gjorde mål för Alingsås IF framspelad av Agnes Björkqvist. Men mer än så orkade Alingsås IF inte med.

7–1-målet för Kristianstad kom direkt därefter när Tilda Sandén på övertid gjorde mål på pass av Elisa Sigurjonsdottir. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Kristianstad–Alingsås IF 7–1 (6–0)

Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena

Mål: 1–0 (2) Remy Siemsen (Alice Egnér), 2–0 (16) Mathilde Janzen (Alice Nilsson), 3–0 (32) Viktoria Persson (Tilda Persson), 4–0 (35) Remy Siemsen, 5–0 (39) Remy Siemsen, 6–0 (42) Amy Sayer (Alice Egnér), 6–1 (87) Isabella Svanström (Agnes Björkqvist), 7–1 (90) Tilda Sandén (Elisa Sigurjonsdottir).

Varningar, Alingsås IF: Tea Olin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kristianstad: 1-1-3

Alingsås IF: 0-2-3