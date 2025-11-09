Tre klara poäng för Vasalund mot Stocksund

Vasalund vann med 7–1 mot Stocksund

Alexander Chamorro Duranic med tre mål för Vasalund

Prince Amos avgjorde för Vasalund

Vasalund tog en enkel seger mot Stocksund borta på Danderyds Gymnasiums IP i Ettan norra herr. Laget dominerade matchen, som slutade 7–1 (3–0).

Alexander Chamorro Duranic tremålsskytt för Vasalund

Vasalund gjorde första målet när Prince Amos slog till redan i 14:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 21:a minuten när Prince Amos på nytt hittade rätt.

Vasalund ökade ledningen till 0–3 på tilläggstid i första halvleken genom Kevin Tadayon. I 54:e minuten nätade Nasim Maache och reducerade åt Stocksund. Men mer än så orkade Stocksund inte med.

Vasalunds Oliver Stojanovic Fredin gjorde 1–4 i 69:e minuten.

I den 71:a minuten ökade Alexander Chamorro Duranic ledningen.

Alexander Chamorro Duranic, återigen, ökade Vasalunds ledning med knappa kvarten kvar.

1–7-målet kom på stopptid när Alexander Chamorro Duranic slog till och gjorde mål som med målet fullbordade sitt hattrick. 1–7-målet blev matchens sista.

Alexander Chamorro Duranic gjorde tre mål för Vasalund.

Stocksund har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 11–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vasalund har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 15–8 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Stocksund slutar på tolfte plats och Vasalund på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Vasalunds IF med 3–1.

Stocksund–Vasalund 1–7 (0–3)

Ettan norra herr, Danderyds Gymnasiums IP

Mål: 0–1 (14) Prince Amos, 0–2 (21) Prince Amos, 0–3 (45) Kevin Tadayon, 1–3 (54) Nasim Maache, 1–4 (69) Oliver Stojanovic Fredin, 1–5 (71) Alexander Chamorro Duranic, 1–6 (80) Alexander Chamorro Duranic, 1–7 (90) Alexander Chamorro Duranic.

Varningar, Stocksund: Charlie Jonsson, Kylian Seka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stocksund: 1-1-3

Vasalund: 3-1-1