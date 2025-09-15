Tre poäng för IFK Göteborg borta mot Häcken

Seger för IFK Göteborg med 2–1 mot Häcken

IFK Göteborgs femte seger på de senaste sex matcherna

Avgörande målet kom i 71:a minuten.

Bortalaget IFK Göteborg tog en uddamålsseger i matchen mot Häcken på Bravida Arena. Laget vann matchen i Allsvenskan på måndagen med 2–1 (1–1). Tobias Heintz slog till efter 71 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var IFK Göteborgs femte på de senaste sex matcherna.

Tobias Heintz bakom IFK Göteborgs avgörande

IFK Göteborg startade matchen bäst och tog ledningen. Tobias Heintz slog till, redan i 13:e minuten.

Häcken kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Mikkel Rygaard. Det dröjde till den 71:a minuten innan Tobias Heintz avgjorde matchen.

I den 77:e minuten blev Häckens Mikkel Rygaard utvisad, och laget fick spela de sista 13 minuterna med en spelare mindre.

Det här var Häckens fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Göteborgs nionde uddamålsseger.

Det här betyder att IFK Göteborg ligger på fjärde plats i tabellen, och Häcken är på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann BK Häcken med 3–2.

I nästa match, söndag 21 september 14.00, har Häcken Hammarby borta på 3Arena, medan IFK Göteborg spelar hemma mot Brommapojkarna.

Häcken–IFK Göteborg 1–2 (1–1)

Allsvenskan, Bravida Arena

Mål: 0–1 (13) Tobias Heintz, 1–1 (40) Mikkel Rygaard, 1–2 (71) Tobias Heintz.

Varningar, Häcken: Silas Andersen.

Utvisningar, Häcken: Mikkel Rygaard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Häcken: 1-1-3

IFK Göteborg: 4-1-0

Nästa match:

Häcken: Hammarby IF, borta, 21 september

IFK Göteborg: IF Brommapojkarna, hemma, 21 september