Tre poäng för Öster hemma mot Värnamo

Öster segrade – 4–3 mot Värnamo

Niklas Söderberg avgjorde för Öster

Tredje raka nederlaget för Värnamo

Hemmalaget Öster tog en uddamålsseger i matchen mot Värnamo på Spiris Arena 1, Växjö. Laget vann matchen i Allsvenskan på söndagen med 4–3 (2–2). Niklas Söderberg blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål på övertid.

Mjällby nästa för Öster

Öster startade matchen bäst och tog ledningen. Oscar Uddenäs slog till på pass av Magnus Christensen, redan i 14:e minuten.

Värnamo kvitterade till 1–1 i 23:e minuten, när Kai Meriluoto fick träff framspelad av Noah Shamoun.

Laget tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, på nytt genom Kai Meriluoto på pass av Ajdin Zeljkovic.

Öster kvitterade till 2–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Alibek Aliev framspelad av Dennis Olsson. Målet var Alibek Alievs femte i Allsvenskan.

Direkt efter pausen ökade Kai Meriluoto Värnamos ledning som med målet fullbordade sitt hattrick.

Värnamo såg länge ut att gå mot seger. Kvitteringen kom på tilläggstid, när Ivan Kricak slog till och gjorde mål för Öster framspelad av Alibek Aliev.

Det matchavgörande målet för Öster kom direkt därefter när Niklas Söderberg på tilläggstid gjorde 4–3.

Kai Meriluoto gjorde tre mål för Värnamo.

Det här var Östers tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värnamos nionde uddamålsförlust.

I nästa match möter Öster Mjällby borta på lördag 20 september 17.30. Värnamo möter Halmstad måndag 22 september 19.00 hemma.

Öster–Värnamo 4–3 (2–2)

Allsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 1–0 (14) Oscar Uddenäs (Magnus Christensen), 1–1 (23) Kai Meriluoto (Noah Shamoun), 1–2 (28) Kai Meriluoto (Ajdin Zeljkovic), 2–2 (45) Alibek Aliev (Dennis Olsson), 2–3 (50) Kai Meriluoto (Mohammad Alsalkhadi), 3–3 (90) Ivan Kricak (Alibek Aliev), 4–3 (90) Niklas Söderberg.

Varningar, Värnamo: Antonio Kujundzic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Öster: 2-1-2

Värnamo: 1-1-3

Nästa match:

Öster: Mjällby AIF, borta, 20 september

Värnamo: Halmstads BK, hemma, 22 september