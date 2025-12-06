Tre poäng för Rio Ave borta mot AVS

Seger för Rio Ave med 2–1 mot AVS

Rio Aves avgörande i 90:e minuten.

Rio Aves Clayton tvåmålsskytt

Bortalaget Rio Ave vann matchen mot AVS i Primeira Liga herr. Resultatet i lördagens match blev 2–1 (1–0). Clayton stod för Rio Aves avgörande mål på stopptid.

AVS–Rio Ave – mål för mål

Clayton gjorde 1–0 för gästerna Rio Ave efter en halvtimme.

Direkt efter pausen nätade Oscar Perea och kvitterade för AVS.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Clayton på nytt slog till och gjorde mål på straff för Rio Ave.

Det här var AVS:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rio Aves andra uddamålsseger.

Rio Ave ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan AVS är på 18:e och sista plats.

Den 18 april möts lagen återigen.

Lördag 13 december spelar AVS borta mot Sporting Lissabon 21.30 och Rio Ave mot Guimaraes hemma 19.00 på Estádio dos Arcos.

AVS–Rio Ave 1–2 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (30) Clayton, 1–1 (50) Oscar Perea, 1–2 (90) Clayton.

Varningar, AVS: Cristian Devenish, Jaume Grau, Daniel Rivas, Ponck, Ruben Semedo. Rio Ave: Francisco Petrasso, Karem Zoabi, Nelson Abbey, Andreas Ntoi, Clayton, Georgios Liavas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-2-3

Rio Ave: 2-2-1

Nästa match:

AVS: Sporting Lissabon, borta, 13 december

Rio Ave: Vitoria Guimaraes, hemma, 13 december