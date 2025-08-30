Tre poäng för Västerås SK borta mot Skultorp

Västerås SK-seger med 5–2 mot Skultorp

Femte förlusten i följd för Skultorp

Västerås SK:s sjätte seger

Västerås SK vann mötet med Skultorp borta med 5–2 (2–2) på lördagen i division 1 mellersta dam.

– En match där vi egentligen gör mycket bra saker men Västerås är hetare än oss i boxen och lyckas göra mål på sina chanser. Vi är inte lika distinkta i våra aktioner och det räcker inte i division 1. Första halvlek är jämn och vi har satt oss i ett bra läge men tidigt mål i andra gör att Västerås kan spela lite på det och gör det bra, kommenterade Skultorps tränare Thomas Sjökvist.

Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg om matchen:

– I första halvlek har Skultorp momentum under 10–15 minuter men sedan får vi matchen mer dit vi vill. I andra dikterar vi spelet och gör flera fina och välförtjänta mål. Eloge till startande och inhoppare som verkligen rest sig i höst.

Degerfors nästa för Västerås SK

Målskyttarna bakom segern var Maja Eriksson, Wilma Hedenström, Tilda Hellén, Izabell Rydell och Vilma Torseng. Josefin Korkis och Silvia Lawanhomi gjorde målen för Skultorp.

För Skultorp gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen, medan Västerås SK är på nionde plats. Ett tapp för Skultorp som låg på sjätte plats så sent som den 2 augusti.

I nästa omgång har Skultorp Lidköpings FK borta på Framnäs IP, lördag 6 september 13.00. Västerås SK spelar hemma mot Degerfors söndag 7 september 14.00.