Självmål avgjorde för Barcelona

Andra raka segern för Barcelona

Barcelona vann med 3–2 mot Levante

Det svängde i matchen i La Liga mellan Levante och Barcelona på Ciutat de València. Hemmalaget Levante hade ledningen med 2–0 efter A. J. Morales mål i 45:e minuten, men därefter vände Barcelona matchen och vann till slut med 3–2. Stor matchhjälte blev självmål, med sitt 3–2-mål på stopptid.

Efter den första halvleken stod det 2–0 till Levante och när domaren blåste av matchen hade Barcelona vänt till 3–2.

Det var andra raka segern för Barcelona, efter 3–0 mot Mallorca i premiären.

Levante–Barcelona – mål för mål

Levante fick en bra start på matchen. Ivan Romero slog till, redan i 15:e minuten.

Levante ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken, genom A. J. Morales på straff. Direkt efter pausen gjorde Pedri mål och reducerade åt Barcelona.

I 52:a minuten slog Ferran Torres till, och kvitterade för Barcelona.

Barcelona tog ledningen i 90:e minuten.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Barcelona är Rayo Vallecano. Lagen möts söndag 31 augusti 21.30.

Levante–Barcelona 2–3 (2–0)

La Liga, Ciutat de València

Mål: 1–0 (15) Ivan Romero, 2–0 (45) A. J. Morales, 2–1 (49) Pedri, 2–2 (52) Ferran Torres, 2–3 (90) Självmål.

Varningar, Levante: Pablo Martinez, A. J. Morales, Diego Pampin. Barcelona: Alejandro Balde.

Nästa match:

Barcelona: Rayo Vallecano, borta, 31 augusti