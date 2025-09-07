Tung seger för Enskede i toppmatchen mot Husqvarna

Enskede-seger med 4–2 mot Husqvarna

Enskedes sjätte seger på de senaste sju matcherna

Andra raka segern för Enskede

Det var två topplag som möttes i division 1 mellersta dam på söndagen. Och det slutade med seger för Enskede, som besegrade Husqvarna hemma med 4–2 (1–0).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Enskede ligger kvar på andra plats i tabellen, och Husqvarna är i fortsatt serieledning. I och med Enskedes seger skiljer det nu fem poäng mellan lagen.

Segern var Enskedes sjätte på de senaste sju matcherna.

Husqvarna hade inför matchen 19 matcher i rad utan förlust.

Tyresö FF nästa för Enskede

Målgörarna för Enskede var Isabelle Hanna, Tilda Krusnell, Sabina Lundström och Inez Törner. Amanda Samuelsson och Wilma Wigren gjorde Husqvarnas mål.

Enskede tar sig an Tyresö FF i nästa match borta lördag 13 september 14.00. Husqvarna möter Degerfors hemma söndag 14 september 13.00.