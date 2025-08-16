Tungt för Västerås SK när Brage bröt fina vinstsviten

Brage vann med 3–1 mot Västerås SK

Amar Muhsin avgjorde för Brage

Tredje raka segern för Brage

Västerås SK har spelat bra i Superettan och inför matchen borta mot Brage hade laget tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen på Borlänge Energi Arena slutade 3–1 (1–1). Det var första förlusten sedan den 22 juni för Västerås SK.

Örgryte nästa för Brage

Västerås SK tog en tidig ledning. Karl Gunnarsson slog till framspelad av Mikkel Ladefoged, redan i sjunde minuten.

Brage kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan, genom Gustav Nordh på pass av Amar Muhsin. Direkt efter pausen ökade Amar Muhsin Brages ledning på pass av Filip Trpcevski.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Haris Brkic på pass av Gustav Berggren och ökade ledningen för Brage. Brkic fullbordade därmed lagets vändning.

Brage imponerar med tre segrar och två oavgjorda och 13–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Västerås SK har fyra vinster och en förlust och 11–5 i målskillnad.

Brage ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Västerås SK är på tredje plats. Brage var på 13:e plats i tabellen för 28 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Brage Örgryte borta på Gamla Ullevi, lördag 23 augusti 15.00. Västerås SK spelar hemma mot Utsikten söndag 24 augusti 15.00.

Brage–Västerås SK 3–1 (1–1)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 0–1 (7) Karl Gunnarsson (Mikkel Ladefoged), 1–1 (41) Gustav Nordh (Amar Muhsin), 2–1 (47) Amar Muhsin (Filip Trpcevski), 3–1 (60) Haris Brkic (Gustav Berggren).

Varningar, Brage: Lorik Konjuhi, Anton Lundin, Filip Trpcevski. Västerås SK: Mamadou Ousmane Diagne, Jonathan Ring.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brage: 3-2-0

Västerås SK: 4-0-1

Nästa match:

Brage: Örgryte IS Fotboll, borta, 23 augusti

Västerås SK: Utsikten, hemma, 24 augusti