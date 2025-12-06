Två mål för Adam Armstrong när Southampton besegrade Birmingham

Seger för Southampton med 3–1 mot Birmingham

Southamptons femte seger på de senaste sex matcherna

Adam Armstrong med två mål för Southampton

Southampton vann mötet med Birmingham hemma med 3–1 (2–0) på lördagen i Championship.

Segern var Southamptons femte på de senaste sex matcherna.

Adam Armstrong gjorde två mål för Southampton

Southampton gjorde första målet när Finn Azaz slog till redan i sjätte minuten.

Southampton gjorde också 2–0 när Adam Armstrong hittade rätt i 24:e minuten.

I 54:e minuten nätade Demarai Gray och reducerade åt Birmingham. Mer än så blev det dock inte för Birmingham.

Adam Armstrong slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Southampton. Det blev också matchens sista mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 29 december.

Nästa motstånd för Southampton är WBA. Lagen möts tisdag 9 december 20.45 på St. Mary’s Stadium.

Southampton–Birmingham 3–1 (2–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (6) Finn Azaz, 2–0 (24) Adam Armstrong, 2–1 (54) Demarai Gray, 3–1 (58) Adam Armstrong.

Varningar, Southampton: Flynn Downes. Birmingham: Tomoki Iwata.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 4-0-1

Birmingham: 2-1-2

Nästa match:

Southampton: West Bromwich Albion FC, hemma, 9 december