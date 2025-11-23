Tyrese Campbell tvåmålsskytt när Sheffield United vann mot Sheffield Wednesday

Seger för Sheffield United med 3–0 mot Sheffield Wednesday

Sheffield Uniteds Tyrese Campbell tvåmålsskytt

Andra förlusten i rad för Sheffield Wednesday

Det blev Sheffield United som vann matchen borta mot Sheffield Wednesday i Championship på söndagen. 0–3 (0–1) slutade matchen.

Sheffield United höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Tyrese Campbell tvåmålsskytt för Sheffield United

Gästerna Sheffield United startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Tyrese Campbell nätade efter förarbete av Callum O’Hare redan i elfte minuten.

Direkt efter pausen ökade Tyrese Campbell Sheffield Uniteds ledning. Målet var Tyrese Campbells femte i Championship.

I 90:e minuten gjorde Tom Cannon också 0–3.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sheffield Wednesday på 24:e och sista plats och Sheffield United på 22:a plats.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Onsdag 26 november 20.45 möter Sheffield Wednesday Millwall borta medan Sheffield United spelar hemma mot Portsmouth.

Sheffield Wednesday–Sheffield United 0–3 (0–1)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (11) Tyrese Campbell (Callum O’Hare), 0–2 (48) Tyrese Campbell, 0–3 (90) Tom Cannon.

Varningar, Sheffield Wednesday: Dominic Iorfa, Sean Fusire, Harry Amass.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Sheffield United: 1-1-3

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Millwall FC, borta, 26 november

Sheffield United: Portsmouth FC, hemma, 26 november