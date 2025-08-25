Seger för Getafe med 2–1 mot Sevilla

Getafes Adrian Liso tvåmålsskytt

Andra raka segern för Getafe

Det blev seger för bortalaget Getafe i matchen mot Sevilla på Ramón Sánchez Pizjuán. Laget vann måndagens match i La Liga med 2–1 (1–1).

Getafe tog därmed andra raka segern, efter 2–0 mot Celta Vigo i premiären.

Valencia nästa för Getafe

Gästerna Getafe gjorde första målet. Adrian Liso slog till, redan i 15:e minuten.

Sevilla kvitterade till 1–1 i 45:e minuten. Direkt efter pausen ökade Adrian Liso Getafes ledning. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Sevillas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen möts igen 22 februari.

I nästa match möter Sevilla Girona borta på lördag 30 augusti 19.30. Getafe möter Valencia fredag 29 augusti 21.30 borta.

Sevilla–Getafe 1–2 (1–1)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 0–1 (15) Adrian Liso, 1–1 (45) Självmål, 1–2 (51) Adrian Liso.

Varningar, Sevilla: Peque, Jose Carmona. Getafe: Mauro Arambarri, Mario Martin.

Nästa match:

Sevilla: Girona, borta, 30 augusti

Getafe: Valencia, borta, 29 augusti