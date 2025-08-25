Uddamålsseger för Getafe mot Sevilla
- Seger för Getafe med 2–1 mot Sevilla
- Getafes Adrian Liso tvåmålsskytt
- Andra raka segern för Getafe
Det blev seger för bortalaget Getafe i matchen mot Sevilla på Ramón Sánchez Pizjuán. Laget vann måndagens match i La Liga med 2–1 (1–1).
Getafe tog därmed andra raka segern, efter 2–0 mot Celta Vigo i premiären.
Valencia nästa för Getafe
Gästerna Getafe gjorde första målet. Adrian Liso slog till, redan i 15:e minuten.
Sevilla kvitterade till 1–1 i 45:e minuten. Direkt efter pausen ökade Adrian Liso Getafes ledning. Det blev också matchens sista mål.
Det här var Sevillas andra uddamålsförlust den här säsongen.
Lagen möts igen 22 februari.
I nästa match möter Sevilla Girona borta på lördag 30 augusti 19.30. Getafe möter Valencia fredag 29 augusti 21.30 borta.
Sevilla–Getafe 1–2 (1–1)
La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán
Mål: 0–1 (15) Adrian Liso, 1–1 (45) Självmål, 1–2 (51) Adrian Liso.
Varningar, Sevilla: Peque, Jose Carmona. Getafe: Mauro Arambarri, Mario Martin.
Nästa match:
Sevilla: Girona, borta, 30 augusti
Getafe: Valencia, borta, 29 augusti
