Uddamålsseger för Västerås SK hemma mot Degerfors

Seger för Västerås SK med 3–2 mot Degerfors

Andra raka segern för Västerås SK

Seger nummer 7 för Västerås SK

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Västerås SK i matchen mot Degerfors på Hitachi Energy Arena. Laget vann söndagens match i division 1 mellersta dam med 3–2 (1–0).

– En väldigt fin insats av tjejerna som visar på karaktär när vi vänder underläge till vinst i andra halvlek. Vi är inte helt nöjda med prestationen när vi har boll, men summerar åter en trepoängare, kommenterade Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg efter matchen.

Degerfors tränare Thomas Bengtson tyckte till om matchen:

– Västerås börjar bättre än oss i första halvlek. Långsamt växer vi in i matchen och tar över den och vänder 0–1 till ledning med 2–1 och har bra kontroll. Ett misslyckat inlägg blev en kvittering och i matchens sista minut gjorde Västerås segermålet. Inte helt rättvist!

Västerås SK–Degerfors – mål för mål

Safiya Abdulkadir Abshir, Izabell Rydell och Vilma Torseng blev målskyttarna för Västerås SK, medan Ida Lilja och Lova Sandahl gjorde Degerfors mål.

Det här var Västerås SK:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Degerfors tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Västerås SK nu ligger på åttonde plats i tabellen, och Degerfors är på nionde plats.

I nästa match, söndag 14 september, har Västerås SK Boo hemma på Hitachi Energy Arena 14.00, medan Degerfors spelar borta mot Husqvarna 13.00.